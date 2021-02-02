شبرا الخيمة ما زالت غارقة في مياه الصرف.. والأهالي يستغيثون

يشتكى عدد من الأهالي والسكان بمنطقة شبرا الخيمة بسبب غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي، واستغاثوا بالمسئولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة، خاصة وأنها تعيق حركتهم وحركة المرور علاوة على أنهم تمنعهم من رصف الشوارع، حيث إنه في كل مرة يتم تجريد الشارع أو رصفه تظهر أزمة بسبب الصرف الصحي.وما زالت أزمة الصرف الصحي بمختلف شوارع منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية وتعاني من الغرق في مياه الصرف الصحي والمجاري بشكل مستمر بمختلف الشوارع والمناطق.