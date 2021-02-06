«التعاون الدولي» تُنتج مواد مرئية حول قصص التنمية المنفذة على أرض الواقع

أكدت وزارة التعاون الدولي في تقرير صادر عنها، أنها بالتعاون مع شركاء التنمية، تعمل على إعداد وإنتاج مواد إعلامية مرئية حول القصص التنموية المنفذة على أرض الواقع وعرضها في كافة المحافل الدولية ذات الصلة، بما يوطد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ويعرض جهود مصر التنموية عالميًا بمحتوي عصري ومبتكر.وأطلقت وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، أول فيلم مشترك تحت إطار سرد الشراكات الدولية، خلال فعاليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، والذي استهدف عرض جهود ومشروعات البرامج التنموية في مصر.وتعمل على تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء الفيلم قبل وقت قليل من حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام وحاز الفيلم على اشادة الاتحاد الإفريقي الذي دعا لتطبيق مشروعات وبرامج الأغذية العالمي في القارة.