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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيان توضيحي من إدارة «القاهرة للكتاب» حول المعارض الافتراضية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:58 م
الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي
آلاء حسن
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تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على إنشاء منصة إلكترونية تليق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، موضحة أنه لا بد من تجربة المنصة قبل إطلاقها، لتجيء بالشكل المأمول.

وأكدت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر موقع "الفيسبوك"، على ما سبق أن أعلنته اللجنة العليا للمعرض، بشأن تأجيل موعده لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 6 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 7 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد، نظرا للمستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم، وتابعت: تجرى حاليا الاستعدادات والتجهيزات المعتادة قبل موعد انعقاد الدورة القادمة للمعرض.

وردا على الأسئلة التي وردت إلى الصفحة بخصوص وجود بعض المنصات الإلكترونية وقيام معارض افتراضية في نفس توقيت المعرض، تعلن إدارة المعرض عدم مشاركتها في أي من تلك المواقع أو التطبيقات وتنفي مسئوليتها عن أي إدعاءات أو إجراءات أو عمليات تتم مستغلة اسم أو شعار أو موارد ثقافية وفنية تخص المعرض، بل وتحذر الهيئة من استغلال اسم معرض القاهرة الدولي للكتاب على الصفحات غير الرسمية للمعرض أو أي فعالية تقام حاليا.

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