الحشد الشعبي العراقي: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه على أرضنا

الحشد الشعبي العراقي: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه على أرضنا
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:57 م
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قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، إن دماء الحشد ستُفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مشيرا إلى أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه على أرض العراق.
وأضاف الفياض في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين المتصدين للإرهاب والطائفية، وستُفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته"، مشددا على أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق".
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم، مقتل 5 من مقاتليها في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة (نفط خانة) بمحافظة ديالى.
وأضاف الفياض في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين المتصدين للإرهاب والطائفية، وستُفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته"، مشددا على أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق".
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم، مقتل 5 من مقاتليها في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة (نفط خانة) بمحافظة ديالى.