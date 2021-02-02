الحشد الشعبي العراقي: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه على أرضنا

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، إن دماء الحشد ستُفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مشيرا إلى أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه على أرض العراق.وأضاف الفياض في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين المتصدين للإرهاب والطائفية، وستُفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته"، مشددا على أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق".وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم، مقتل 5 من مقاتليها في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة (نفط خانة) بمحافظة ديالى.