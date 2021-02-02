كندا: اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن حكومته وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "نوفافاكس" لمتابعة إنتاج لقاح كوفيد-19، الخاص بها في المجلس الوطني للبحوث التابع لمركز تصنيع المستحضرات الدوائية في مونتريال بكندا.كما أعلن رئيس الوزراء- وفقا لبيان صادر عن مكتبه- اليوم الثلاثاء، عن استثمارات لدعم مشاريع اللقاحات والعلاجية والتصنيع الحيوي في كندا، وتشمل ما يصل إلى 25.1 مليون دولار لشركة بريسيشن نانوسيستمس انكوربوراتيد، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها فانكوفر، لتوسيع قدرة البلاد على إنتاج لقاحات حمض الريبونوكليك والأدوية الجينية المستقبلية في كندا، كما ستقوم الشركة ببناء مركز تصنيع حيوي بقيمة 50.2 مليون دولار لإنتاج لقاحات وعلاجات للوقاية من الأمراض وعلاجها مثل الأمراض المعدية والأمراض النادرة والسرطان وغيرها.وأكد البيان أنه سيتم الاعتماد على القرارات المستندة إلى العلم والأدلة، ومواصلة الشراكة مع الصناعة والشركات الكندية لحماية الكنديين من كوفيد-19، وبناء قدرة على التصنيع الحيوي كجزء من خطة التعافي الخاصة بالحكومة.