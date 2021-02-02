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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل قيادى بـ«داعش» بضربة جوية غربى بغداد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:17 م
داعش
داعش
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي يحمل لقب "والي جنوب العراق" إثر ضربة جوية غربي بغداد.

وقال المصدر حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي جنوب العراق "أبوحسن" ضمن قاطع الزيدان في أبو غريب، بالعاصمة بغداد.

وأعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، مقتل ما يسمى بـ"نائب الخليفة ووالي العراق" المدعو أبوياسر العيساوي في تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية استخبارية نوعية.

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