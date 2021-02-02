إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

قال الدكتور عبدالرءوف حمد، مدير إدارة المستشفيات بكفر الشيخ، إن مستشفى برج البرلس المركزي، استقبل 4 لاعبين مصابين من النادي المصري البورسعيدي، بعد اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها بـ"توكتوك"، وذلك أثناء عودتهم من مدينة برج العرب لمحافظة بورسعيد.وأضاف لـ"الدستور" أنه تم على الفور نقل اللاعبين وسائق التوكتوك لمستشفى برج البرلس لتلقى العلاج اللازم.وأوضح أن سيارة اللاعب كريم العراقي تهشمت أثناء الحادث، وكان بصحبته اللاعبون إسلام صلاح وجريندو وزياد فرج.