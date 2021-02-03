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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:02 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-2-2021 فى مصر، حيث نستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن حالة الجو ودرجات الحرارة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ويكون الطقس اليوم، دافئًا نهارًا، والرياح معتدلة، باردًا ليلًا، على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى البحر الأحمر والمتوسط


وتكون حالة الجو بالبحر المتوسط، من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة الرياح اليوم فى مصر

كما تكون الرياح، اليوم، معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة فى المحافظات


القاهرة 26 12
الإسكندرية 24 12
وادي النطرون 25 12
طنطا 26 12
شبين الكوم 26 11
دمنهور 25 12
بلطيم 22 13
مطروح 21 13
السلوم 18 10
سيوة 20 08
بورسعيد 24 14
دمياط 22 13
الزقازيق 26 13
المنصورة 25 12
الإسماعيلية 27 12
السويس 25 13
العريش 26 13
رفح 25 12
رأس سدر 25 12
نخل 26 07
نويبع 25 17
طابا 23 12
كاترين 19 07
الطور 26 12
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 28 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 26 10
بني سويف 26 08
المنيا 26 07
أسيوط 26 07
سوهاج 27 09
قنا 28 10
الأقصر 30 11
أسوان 31 11
إدفو 30 10
أبو سمبل 29 12
الوادى الجديد 27 06
شلاتين 29 20
أبو رماد 30 19
حلايب 29 23
رأس حدربة 29 22

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