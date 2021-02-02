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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الروبل الروسى يتخلى عن مكاسبه بعد حكم السجن على المعارض نافالنى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:06 م
نافالني
نافالني
وكالات
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تخلى الروبل الروسي عن مكاسبه التي سجلها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أمام الدولار واليورو بعد أن أصدرت محكمة في موسكو حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على أليكسي نافالني أحد أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين.

وتراجع الروبل 0.23 بالمئة إلى 75.91 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش بعد أن كان سجل عند أعلى مستوى له في الجلسة 75.31.

وأمام اليورو هبط الروبل 0.6 بالمئة إلى 91.24 بعد أن كان سجل في وقت سابق مستوى مرتفعا عند 91.15.

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