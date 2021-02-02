إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين بمنطقة سابا بالإسكندرية

رصدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة بلاغات من جهات مختلفة تفيد وجود أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية جاري القيام بها داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا نطاق حي شرق.وعلى الفور قام المسئولين بحي شرق بفحص تلك الأعمال وتبين من المعاينة صحة ما ورد بالبلاغات وأن الأعمال تتم دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما تحتم معه إزالتها فورا وبالكامل.وبناء عليه قام حي شرق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير قرارا بإيقاف تلك الأعمال وتحرير محضر مخالفة رقم 18 لسنة 2021. وصدر بناء على ذلك قرار بإزالة تلك الأعمال المخالفة. وتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره من السلطة المختصة بتاريخ ١ ٢ ٢٠٢١، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن لفرض سيادة القانون.جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن محاربة البناء المخالف والتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.