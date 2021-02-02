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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يقدم 500 ألف طن من زيت الوقود للبنان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:32 م
زيت الوقود للبنان
زيت الوقود للبنان
وكالات
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وافقت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، على بيع 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان واسترداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها في ختام جلستها الأسبوعية تمت "الموافقة على المقترحات المثبتة من قبل وزارة المالية بشأن التعاون العراقي اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة".

وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير في لبنان منذ عام 2019.

كما تسببت جائحة فيروس كورونا وانفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي بتفاقم الوضع الاقتصادي وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الفقر.

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