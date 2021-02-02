«حقوق البرلمان» تناقش مع رئيس «الوطنية للإعلام» الرد على الأكاذيب

عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، للقاء السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.تناول اللقاء مطالبة أعضاء اللجنة ضرورة وجود قناة حقيقة تخاطب الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية، فالمطلوب ألا نخاطب أنفسنا وإنما نريد قناة فضائية تتحدث باللغة التي يفهمها الغرب حول حقوق الانسان، وترد على ما يثار عن مصر من شائعات.كما أشار أعضاء اللجنة من خلال توصيات خاصة بضرورة عرض الإنجازات التي تتعلق بحقوق الانسان سواء الاجتماعية والاقتصادية، أو المدنية والسياسية، وذلك وفقا للعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فيجب ان نخاطب العالم بلغته بالأدوات المتاحة لدينا من الهيئة الوطنية للإعلام حيث نتوقع المزيد من الهجوم في الفترة القادمة.وأضاف السادة أعضاء اللجنة الي ضرورة الاهتمام بتناول الاعلام حقوق ذوى الإعاقة، وأيضا الاهتمام بمشكلات تنمية المجتمع، وأن المرأة شريك أساسي مع ابراز النماذج الناجحة في هذا المجال في وسائل الاعلام.كما أشاروا الي ضرورة الاهتمام بالتراث المصري في الاعمال الفنية فهذا ارث كبير موجود لدينا ويجب أن نحافظ عليه. واقترحوا أيضا بضرورة وضع لوجو خاص بحقوق الانسان علي الموضوعات التي تتعلق بحقوق الانسان على القنوات المصرية.