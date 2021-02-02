الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وزير نقل من المثليين جنسيًا

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، على مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب وزير النقل.ووافق المجلس بأغلبية 86 صوتا ضد 13 صوتا على تعيين بيت بوتيجيج وهو رئيس بلدية سابق تحدى بايدن على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.وسيشرف بوتيجيج على الطيران والطرق السريعة والمركبات وخطوط الأنابيب وأيضا المساعي لضمان سلامة وسائل النقل في مواجهة جائحة كوفيد-19.وهو أيضا أول وزير أمريكي معروف بأنه من المثليين جنسيا يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.