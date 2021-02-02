السياحة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

عقد مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.كما تم استعراض الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذة بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافة أنشطة المتحف، تمهيدا لإطلاقه قبل الافتتاح.كما تم أيضا مناقشة ما توصلت إليه تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.ووجه الدكتور خالد العناني الشكر على ما تم بذله من جهد خلال العامين السابقين للوصول الى المراحل النهائية لعملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات.وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية طباعة كتالوج المتحف قريبا، والذي سوف يكون أحد أهم وسائل الترويج للمتحف والتعريف بمقتنياته قبل افتتاحه.