رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:26 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
رامى حسين و مها صلاح
طباعة
عقد مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.

كما تم استعراض الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذة بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافة أنشطة المتحف، تمهيدا لإطلاقه قبل الافتتاح.

كما تم أيضا مناقشة ما توصلت إليه تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.

ووجه الدكتور خالد العناني الشكر على ما تم بذله من جهد خلال العامين السابقين للوصول الى المراحل النهائية لعملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات.

وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية طباعة كتالوج المتحف قريبا، والذي سوف يكون أحد أهم وسائل الترويج للمتحف والتعريف بمقتنياته قبل افتتاحه.

موضوعات متعلقة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ديزني تعد مسلسلًا مستوحى من أجواء بلاك بانثر

وفاة «الكابتن توم» أحد رموز الكفاح البريطانى ضد كورونا

فريق «مسبار الأمل» الإماراتي: فرصة واحدة للدخول بنجاح لمدار المريخ

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير