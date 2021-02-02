نسبة التمويل التنموي لقطاعات الدولة (إنفوجراف)

أكدت وزارة التعاون الدولي، أنه تم عقد تمويلات تنموية خلال الفترة الماضية بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة مع شركاء التنمية، وسجل قطاع المواصلات نحو 26.7% من قيمة المحفظة التمويلية.كما سجل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف نحو 21%، وقطاع الكهرباء والطاقة نحو 10.1%، بينما سجلت دعم الموازنة نحو 9.5%، وسجل قطاع التضامن الاجتماعي نحو 7.5%.