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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نسبة التمويل التنموي لقطاعات الدولة (إنفوجراف)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:19 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
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أكدت وزارة التعاون الدولي، أنه تم عقد تمويلات تنموية خلال الفترة الماضية بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة مع شركاء التنمية، وسجل قطاع المواصلات نحو 26.7% من قيمة المحفظة التمويلية.

كما سجل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف نحو 21%، وقطاع الكهرباء والطاقة نحو 10.1%، بينما سجلت دعم الموازنة نحو 9.5%، وسجل قطاع التضامن الاجتماعي نحو 7.5%.

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