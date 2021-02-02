برلمانى يطالب بإنشاء الهيئة العليا لصناعة الغزل والنسيج

طالب النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، بإنشاء الهيئة العليا لصناعة الغزل والنسيج لتكون بمثابة الأب الشرعي لوضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة، والإشراف عليها، لا سيما بعدما الحال الذي وصلت إليه، مستطردا: "صوت الماكينات التي تربينا عليها في المحلة توقف.. فين المصانع اللي شغلتوها؟".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.وقال بلال، إن صناعة النسيج ليست مجرد "بشكير" و"قميص"، لكنها مصدر أكل عيش مدينة كاملة، بل و30% من العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن المصانع تشتكي من عدم وجود قطن أو غزل، متسائلا: ألا تستحق هذه الصناعة الدعم؟.وأشار البرلماني إلى أن الصناعة المصرية دمها تفرق بين العديد من الوزارات، مضيفًا: إما أن يكون لدينا العزم نحو صناعة وطنية حقيقية أو نصبح جميعا سماسرة عقارات.