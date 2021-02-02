«الصحة»: وقعنا تعاقدات لتوفير كميات من لقاحات كورونا.. ودفعات جديدة خلال أسبوعين

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم الاعتماد على لقاح واحد أو مصدر واحد لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة وقعت تعاقدات مع التحالف الدولي للأمصال بجينيف وعدة شركات بشكل فردي لتوفير كميات كبيرة، مشيرة إلى وصول دفعات جديدة بكميات أكبر خلال أسبوعين.وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وضعت الأولويات الطبية والعلمية للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هيئة الدواء المصرية أعطت موافقة الاستخدام الطارئ للقاحين حتى الآن وهما «سينوفارم وأسترازينيكا».وأشارت المصادر إلى أن هناك 3 لقاحات أخرى فى مرحلة التسجيل بهيئة الدواء المصرية، وهى «سينوفاك وسبوتنيك وجونسون أند جونسون».وأكدت أن تعدد اللقاحات سيسمح بتغطية فئات أكبر من المواطنين، حيث إن لقاح «أسترازينيكا» لن يتم إعطاؤه للفئات الأكبر من ٦٥ عاما أو الأقل من ١٨ أو الحوامل، حيث إنه لم يتم اختبار اللقاح على هذه الفئات الثلاث، وإنما سيتم إعطاؤها لقاحًا آخر.