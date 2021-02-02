ننشر أسماء الفائزين في انتخابات «فرعيات البيطريين» بالقاهرة والجيزة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين «القاهرة والجيزة» نتيجة الانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.وأوضحت اللجنة أن عدد أصوات الحاضرين 390 صوت في نقابة القاهرة، عدد الأصوات الصحيحة 378 صوت، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند بمقعد رئيس نقابة القاهرة الفرعيةفوق السن: الدكتور مصطفى رمضان – والدكتورة فاطمة فاضل وردةتحت السن: الدكتور رامي محمد فتحي – والدكتورة نورهان محمد حضركما أعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات أن عدد الأصوات الحاضرين بانتخابات فرعية الجيزة 311 صوت، عدد الأصوات الصحيحة 305 صوت، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:الدكتور أشرف إسماعيل بمقعد رئيس نقابة الجيزة الفرعية.فوق السن: الدكتور مصطفى يونس على محمد – والدكتور علاء عبد العال حسنين.تحت السن: الدكتورة رانيا عبد الحافظ – والدكتورة روايدا محمد الرفاعي.