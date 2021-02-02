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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكبر شركة سياحة إيطالية تبدأ حجوزاتها لمرسى علم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:02 م
مرسى علم
مرسى علم
علي عواد
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أعلنت شركة ALPTOUR، أحد كُبرى شركات السياحة في إيطاليا، اليوم، بدأ حجز رحلاتها إلى مدينتي مرسى علم وشرم الشيخ بتاريخ 6 مارس المقبل، بالتعاون مع شريكها "نيوس" للطيران، حيث يأتي ذلك بعض تخفيف الإجراءات الاحترازية بايطاليا، وتغير التصنيف من المنطقة الحمراء إلى المنطقة البرتقالية بعد إنخفاض معدل الإصابات.

من جانبه أكد الخبير السياحي أبو الحجاج العماري، أن عودة الرحلات الإيطالية لمرسى علم بداية مبشرة لإنفراجة كبيرة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن شركة ALPTOUR الإيطالية تعتبر من كُبرى الشركات العاملة بالقطاع السياحي وأهمها، لافتًا الي أن عودة الرحلات السياحية الايطالية لمصر ومرسي علم تحديدًا يؤكد مدى إلتزام مصر بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ونجاحها في السيطرة على الوضع.

وأضاف العماري لـ"الدستور"، أن السياح الإيطاليين من أوائل السياح المحبين والعاشقين لمرسى علم وطبيعتها، مشيرًا إلي أنه مع وجود وفد الأمن والسلامة الروسي بمطار الغردقة وإيجابيته تقاريرة تؤكد أن الحكومة المصرية وقيادتها تخطوا بخطوات ثابتة لاحياء القطاع السياحي كونة قاطرة الاقتصاد الوطني.

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