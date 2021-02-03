الأولى دائمًا.. مدارس وتخصصات تسبق بها مصر الشرق الأوسط

◄ مدرسة مدينة نصر الثانوية الصناعية لترميم الآثار (للبنين فقط)



◄ كلية بحوث وتكنولوجيا السكر وصناعاته التكاملية



مع بداية توجه القيادة السياسية للانطلاق في تصنيع السيارات الكهربائية خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل عوامل النجاح لهذا المشروع المخطط له، وتوجيهه أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء؛ لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم، وقعت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسي 2021- 2022، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في صيانة السيارات في مصر.وفي تصريح سابق لـ"الدستور" قال خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، إن العالم أجمع أصبح متجهًا في عام 2040 للعمل بالسيارات الكهربائية ولن يكون هناك سيارة تعمل بموتور يحتاج إلى الغاز أو البنزين؛ لذا لابد لنا أن نجهز من أنفسنا لنواكب هذا التطور من هذا المنطلق جاء المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية.وأضاف يمكن القول أن مصر كانت دائما الأولى على مستوى الشرق الأوسط في وضع حجر الأساس للكثير من المهن والدراسات بتأسيسها المدارس التي تمثل اللبنة الأولى للكثير من الصناعات والحرف والمهن، ومنها كلية بحوث تكنولوجيا السكر الأول في مصر والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم، ومدرسة ترميم الآثار الثانوية الوحيدة في الشرق الاوسط."الدستور" تعرض نماذج من هذه المدارس التي سبقت مصر في وضع حجر أساسها.هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط في مجال التعليم الثانوي الصناعي تخصص ترميم آثار، كما أنها حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة الآثار، ومصاريفها كمصاريف المدارس الثانوية الحكومية، تنقسم الدراسة فيها إلى قسمين هما تخصص ترميم الآثار الدقيق وتخصص ترميم الآثار المعمارية، ويدرس الطلاب خلال النصف عام سبع مواد دراسية علمية وأثرية تختلف من ترم لآخر، يخرج الطلاب منها للدراسة في كليات الآثار.يلتحق 60 طالبا فقط بالمدرسة كل عام دراسي، منهم 30 طالبا من المحافظات، توفر لهم الإدارة مبنى للإعاشة يضم 14 غرفة، كل غرفة بها 8 طلاب، من الصفوف الثلاثة الثانوية الملتحقة بالمدرسة، طالب من الفرقة الثالثة وطالبين من الفرقة الثانية و5 طلاب من الفرقة الأولى، ولكي يكون للطلاب في الصفوف الأعلى الدور في إرشاد وتوجيه طلاب الصف الأول، ويتم اختيار 30 طالبا من القاهرة، بحيث تضم 180 طالب ككل في الصفوف الثلاثة.تم تأسيسها في البداية كمعهد لبحوث وتكنولوجيا السكر والتابع لجامعة أسيوط، وهو الوحيد في مصر والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم أجمع، أنشئ عام 1994 ليؤهل العاملين بشركات السكر للحصول على دبلومات وماجستير ودكتوراه في مجال تخصصهم للنجاح أكثر وتحقيق مزيد من التطور، ومنذ عامين تقريبًا تحول إلى كلية وليس معهد حتى أصبح من ضمن الكليات والمعاهد المؤهلة في التنسيق لطلبة الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة فقط، منذ عام 2016، وتخرجت أول دفعة منه عام 2020.◄ كليات علوم الإعاقةوهما كليتين متخصصتين في علوم الإعاقة في مصر والشرق الأوسط، أحدهما بجامعة بني سويف والأخرى بجامعة الزقازيق، ومصر في طريقها لإنشاء الكلية الثالثة بجامعة بنها، والهدف منها تخريج شباب قادرين على التعامل مع ذوي الإعاقة الذين يبلغ عددهم 15 مليون شخص في مصر ويكونوا حلقة الوصل بينهم وبين المجتمع.وتمثل هذه الكليات مرجعية في علوم الإعاقة والتأهيل في المنطقة العربية بأسرها، وخاصة أنه لا توجد أي مؤسسة علمية في المنطقة تهتم بدراسة أساليب واستراتيجيات وأنماط تأهيل الأفراد ذوي الإعاقات.◄ مدرسة ايجيبت جولد للحُلى في العبورهي أول مدرسة متخصصة من نوعها في تعليم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر تأسست عام 2019، وتم قبول 200 طالب وطالبة فيها وفق اختبارات وضعتها وزارة التربية والتعليم في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.