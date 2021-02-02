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محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تفرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل السيارة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:33 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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تعتزم ولاية برلين الألمانية فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل السيارة في إطار مكافحة جائحة كورونا، وسيتم استثناء السائق وأعضاء المسكن الواحد في السيارة الخاصة.

جاء ذلك وفقا لما قررته حكومة الولاية الثلاثاء، حسبما أعلن ميشائيل مولر عمدة المدينة.

وتقرر ارتداء كمامة طبية أثناء التسوق وركوب وسائل المواصلات العامة، وتسري القواعد الجديدة أيضا على التجمعات في شكل موكب السيارات، وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تعديل المرسوم الحالي للحماية من العدوى وفقا لهذا.

وقال مولر: إنه كان من الضروري تشديد المرسوم في هذه المرحلة، وأشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في برلين تراجعت، "ونحن على طريق جيدة لكننا نريد أن نبقى على هذا ولن نغتر".

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