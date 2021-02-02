الهجرة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح الغنية بـ«فيتامين سي»

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قطاع الزراعة في مصر يكتسب أهمية خاصة، ويعد حيويًا للعديد من القطاعات الأخرى، سواء في التجارة أو الصناعة وغيرهم؛ حيث يشكل مصدرًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وتهتم الدولة بالنهوض بهذا القطاع وتطويره.وأضافت وزارة الهجرة خلال تقرير لها في العدد الخامس والعشرون من مجلة "مصر معاك" التي تصدرها الوزارة شهريًا، أن مصر تعد الأولى عالميًا في تصدير الموالح "اليوسفي، البرتقال، الليمون والفراولة"، بحسب تقارير وزارة الزراعة، إذ يبلغ إجمالي صادرات مصر من البرتقال نحو أكثر من ١.٧ مليون طن منذ عام ٢٠٢٠؛ وسط طلب متزايد من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.ومع انتشار جائحة كورونا، زاد الطلب على البرتقال واليوسفي، باعتبارهما مصدرًا رئيسًا لفيتامين C المعروف بخصائصه المعززة لجهاز المناعة، بجانب احتوائه على العناصر المضادة للالتهابات والطاردة للسموم ما يقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الأنفلونزا الموسمية وغيرها.