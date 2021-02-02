أسهم أوروبا ترتفع بدعم من آمال التعافى

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، إذ تقدم 1.3 بالمائة بدعم من مكاسب ذات قاعدة عريضة، بعد أن خسر أكثر من ثلاثة بالمائة في الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف حيال بطء توزيع لقاحات كوفيد-19 في منطقة اليورو.أظهرت بيانات أولية اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل من المتوقع في الربع الرابع من 2020، إذ لا يزال اقتصادا ألمانيا وإسبانيا الكبيرين قادرين على تحقيق نمو طفيف.وقفز سهما إل.في.إم.إتش وكيرينج المالكتين لعلامات فاخرة 3.4 بالمائة وواحدا بالمائة على الترتيب، بعد أن رشحت بيرينبرج للسمسرة السهمين، مشيرة إلى أن العوامل الهيكلية الدافعة للطلب على المنتجات الفاخرة لا تزال على قائمة.وارتفع سهم شركة صناعة الطائرات إيرباص بعد تحديث من مورجان ستانلي بشأن زيادات في الإنتاج لم تكن محسوبة.وكان المؤشر فاينانشيال تايمز 100 للأسهم القيادية في بورصة لندن الأقل ربحًا بين المؤشرات في المنطقة، متأثرًا بتقارير عن أن التحور الذي حدث لفيروس كورونا في بريطانيا تطور إلى سلالة جديدة مقلقة، وهو ما قد يقوض كفاءة اللقاحات.