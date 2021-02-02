واشنطن تدعو موسكو للإفراج عن نافالني المعارض الروسى

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" بعد صدور حكم بالسجن لأكثر من عامين على المعارض الروسي أليكسي نافالني، داعية روسيا إلى الإفراج عنه "فورا ومن دون شروط".وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: "في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها حقوق مواطنيها".