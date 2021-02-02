شاعران بالفيوم يمثلان مصر في الموسم التاسع لمسابقة أمير الشعراء بالإمارات

ضمن فعاليات الموسم التاسع لبرنامج أمير الشعراء المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأهل الشاعر محمد عرب صالح والذي تخرج في كلية دار العلوم جامعة الفيوم وحصل على الماجستير بقسم البلاغة والنقد الأدبي، والشاعر أحمد حافظ الباحث بقسم الأدب بالكلية، والحاصلان على العديد من الجوائز العربية منها جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة راشد بن حمد، إضافة إلى إنتاجهما الشعري المميز.الجدير بالذكر أن المسابقة تقام على مستوى العالم وتمر بأكثر من مرحلة؛ حيث يتم اختيار (١٦٠) شاعرًا، ثم في المرحلة الثانية يتم اختيار (٤٠) شاعرًا، وفي المرحلة الثالثة يتم تصعيد (٢٠) شاعرًا على مستوى العالم تمهيدًا لاختيار الفائز بجائزة (أمير الشعراء) الموسم التاسع، كما لم تحصد مصر هذه الجائزة سوى مرة واحدة في الموسم الخامس.كما تبدأ أولى الحلقات التلفزيونية الخاصة ببث التصفيات النهائية للمسابقة الليلة على قناة بينونة.