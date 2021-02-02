لندن: الإفراج فورًا ودون شروط عن المعارض الروسى نافالنى

طالبت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بـ"الإفراج فورًا ومن دون شروط" عن المعارض الروسي اليكسي نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي "المنحرف" القاضي بسجنه أكثر من عامين.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، إن "المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج فورًا ومن دون شروط عن إليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين"، معتبرًا أن القرار "المنحرف" للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي "بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسئول في المجتمع الدولي".