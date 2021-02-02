اليمن: الحوثيون ارتكبوا 4 آلاف خرق لهدنة الحديدة خلال شهر

قالت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 4 آلاف خرق للهدنة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.وأفادت عبر حسابها على تويتر بأنه على الرغم من مرور أكثر من عامين على اتفاق ستوكهولم وتكليف بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة، تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة ومديريات الساحل الغربي.وأضافت: "بلغت تلك الخروقات خلال شهير يناير المنصرم فقط 4445 خرقا".وأفادت بأن تلك الخروقات توزعت بين مدينةالحديدة وحيس والتحيتا والدريهمي والجاح والفازة والجبلية" وبلغت عدد قذائف المدفعية التي أطلقتها المليشيات الحوثية 946 قذيفة، سقط على إثرها 16 مدنيا ما بين شهيد وجريح".وشددت الوزارة على أن الحكومة اليمنية تتمسك بمطالبها بضرورة تصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التي لا تزال رهينة لدى الحوثيين، حسب تعبيرها.