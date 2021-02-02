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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منسق «حياة كريمة» بالغربية: تطوير البنية التحتية.. والأهالى يشعرون أنهم فى حلم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:50 م
حياة كريمة
حياة كريمة
شريف عبدالغنى - حسام فوزى جبر
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قالت الدكتورة زينب سامى، المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» فى الغربية، إن خطة التنفيذ على أرض الواقع تتضمن تطويرًا شاملًا للبنية التحتية فى القرى المُختارة، وعلى رأسها شبكات الطرق، وخطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحى، بما يتواكب مع الزيادة السكنية.
وأضافت: «التطوير يشمل أيضًا المدارس والمستشفيات، والمنشآت الحكومية الرئيسية، بجانب منظومة النظافة وتحسين جودة البيئة والحياة لدى أهالى القرى، تحت قيادة الأجهزة التنفيذية فى محافظة الغربية».
وأشارت إلى التنسيق مع محافظة الغربية، بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة زفتى، فى أكثر من مناسبة، مع عقد جلسات حوار مجتمعى مع أهالى القرى، لرصد طلباتهم وأعمال التطوير التى تحتاجها قراهم، حتى تتمكن المبادرة من تنفيذ الاحتياجات الفعلية للقرى، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكشفت عن تقديم الكثير من المساعدات للأسر الفقيرة فى بعض القرى، على رأسها دفع رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، لبعض الأسر التى تنطبق عليها الشروط والمعايير، فى مراكز السنطة وزفتى وقطور، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير».

وعن القرى التى اختيرت فى محافظة الغربية، لتطويرها ضمن المشروع الرئاسى القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، قالت الدكتورة زينب سامى إنه تم اختيار ٥٢ قرية تابعة لمركز «زفتى»، وفقًا لدراسات بينت القرى الأكثر احتياجًا، خاصة التى تتميز بكثافة سكانية عالية.

وأوضحت أن هذه القرى هى: «الغريب- الرياض- فرسيس- كفر عبدالرحمن- مسجد وصيف- منشأة حاتم- منشأة حسن- تفهنا العزب- كفر الصارم- كفر ميت الحارون- ميت الحارون- ميت الرضا- حانوت- دهتور- كفر حانوت البحرى- كفر حانوت القبلى- كفر سنباط- كفر شبرا قلوج- سنباط- كفر العرب- ميت النور- ميت المبشرين- شبرا ملس- شبرا اليمن- ششتا- كفر شبرا اليمن- كفر ششتا- نهطاى- السملاوية».

وتضم قائمة القرى أيضًا: «الضبابشة- العايشة- كفر ابرى- كفر الدغايدة- كفر الديب- كفر دمنهور القديم- كفر شاهين- كفر نواى- سنبوا الكبرى- حنون- دمنهور الوحش- كفر إسماعيل- كفر الزيتون- كفر سنبو- كفر شمارة- كفر غازى- نهطاى».

واختتمت المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» فى الغربية: «أهالى هذة القرى يشعرون وكأنهم فى حلم، وينتظرون تحقيقه على أرض الواقع، معبرين عن تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه الكبير بهم وبأحوالهم المعيشية»

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