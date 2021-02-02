«الهجرة» تدعو أبناء المصريين فى بولندا للانضمام لـ«اتكلم عربى»

دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أبناء المصريين في بولندا من الفئة العمرية (٦-١٤سنة) -بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر «اتكلم عربى»، الذي سينعقد على مدار يومين السبت والأحد 6، 7 فبراير الجاري، وذلك عبر تطبيق «زووم».وناشدت الوزارة كل من يرغب فى الاشتراك، أن يسارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي، مؤكدة أن المعسكر يأتى إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى المصريين بالخارج وتشجيعهم على تحدث اللغة العربية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن رعايته مبادرة «اتكلم عربي»، لتكون من إحدى المبادرات القومية، التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج، التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.