رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منسقو «حياة كريمة» بدمياط: جولات ميدانية لرصد الاحتياجات الفعلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:49 م
حياة كريمة
حياة كريمة
حسام فهمى
طباعة
قال محمد البدرى، منسق مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة دمياط، إن مسئولى المبادرة بدأوا العمل الفعلى على أرض الواقع، عن طريق إجراء جولات ميدانية فى القرى المستهدف تطويرها ضمن المبادرة بمركز «كفرسعد»، للوقوف على احتياجاتها والبدء فى توفيرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «البدرى»: «من خلال هذه الجولات، كانت أهم مطالب الأهالى تحسين البنية الأساسية، من صرف صحى وشبكات طرق ومياه شرب وكهرباء وغاز طبيعى، إلى جانب المواصلات العامة، والاتصالات، والخدمات التعليمية والطبية والرياضية والثقافية».

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تطوير قرى الجمهورية، خاصة الأكثر احتياجًا، خلال مدة لا تزيد على ٣ سنوات، بمشاركة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، والعديد من الهيئات والمؤسسات والجهات التنفيذية، فضلًا عن المجتمع المدنى، على أن يتضمن ذلك ٤٥٠٠ قرية، مع البدء بـ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى، بينها ٢٨ قرية فى دمياط.

وأوضح المعتصم بالله الجندى، أحد منسقى مبادرة «حياة كريمة» فى دمياط، أن القرى الـ٢٨ موجودة فى مركز «كفرسعد»، كمرحلة أولى فى دمياط، على أن يتم استكمال باقى المراكز خلال ٣ سنوات. ومن هذه القرى: أبوعياد والإبراهيمية البحرية والإبراهيمية القبلية، الإسماعيلية والبدراوى وكفرالدهايمة، والزهراء والسعيدية البحرية والسعيدية القبلية والعباسية، والسوالم والمحمدية ودار السلام وأم الرزق وكفرسعد البلد والمرابعين، وكفرالمنازلة والوسطانى وكفرسليمان البحرى وكفور الغاب، وكفرشحاتة، وأبوراشد والحسينية ومنشية ناصر، والنواصرية وتفتيش ثان واللوزى».
وأضاف «الجندى»: «الجولات الميدانية التى أجريناها للمعاينة لاقت قبولًا واستحسانًا من الأهالى، الذين كشفوا عن احتياجاتهم الفعلية، تمهيدًا لتنفيذها فى الفترة المقبلة، ضمن المبادرة التى تعد تكليفًا من رئيس الجمهورية، بهدف تنمية وتطوير القرى المصرية، عبر المساعدة فى كل المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، من أجل تحسين جودة حياة أهل القرى، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية».

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ديزني تعد مسلسلًا مستوحى من أجواء بلاك بانثر

وفاة «الكابتن توم» أحد رموز الكفاح البريطانى ضد كورونا

فريق «مسبار الأمل» الإماراتي: فرصة واحدة للدخول بنجاح لمدار المريخ

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير