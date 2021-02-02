منسقو «حياة كريمة» بدمياط: جولات ميدانية لرصد الاحتياجات الفعلية

قال محمد البدرى، منسق مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة دمياط، إن مسئولى المبادرة بدأوا العمل الفعلى على أرض الواقع، عن طريق إجراء جولات ميدانية فى القرى المستهدف تطويرها ضمن المبادرة بمركز «كفرسعد»، للوقوف على احتياجاتها والبدء فى توفيرها خلال الفترة المقبلة.وأضاف «البدرى»: «من خلال هذه الجولات، كانت أهم مطالب الأهالى تحسين البنية الأساسية، من صرف صحى وشبكات طرق ومياه شرب وكهرباء وغاز طبيعى، إلى جانب المواصلات العامة، والاتصالات، والخدمات التعليمية والطبية والرياضية والثقافية».وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تطوير قرى الجمهورية، خاصة الأكثر احتياجًا، خلال مدة لا تزيد على ٣ سنوات، بمشاركة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، والعديد من الهيئات والمؤسسات والجهات التنفيذية، فضلًا عن المجتمع المدنى، على أن يتضمن ذلك ٤٥٠٠ قرية، مع البدء بـ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى، بينها ٢٨ قرية فى دمياط.وأوضح المعتصم بالله الجندى، أحد منسقى مبادرة «حياة كريمة» فى دمياط، أن القرى الـ٢٨ موجودة فى مركز «كفرسعد»، كمرحلة أولى فى دمياط، على أن يتم استكمال باقى المراكز خلال ٣ سنوات. ومن هذه القرى: أبوعياد والإبراهيمية البحرية والإبراهيمية القبلية، الإسماعيلية والبدراوى وكفرالدهايمة، والزهراء والسعيدية البحرية والسعيدية القبلية والعباسية، والسوالم والمحمدية ودار السلام وأم الرزق وكفرسعد البلد والمرابعين، وكفرالمنازلة والوسطانى وكفرسليمان البحرى وكفور الغاب، وكفرشحاتة، وأبوراشد والحسينية ومنشية ناصر، والنواصرية وتفتيش ثان واللوزى».وأضاف «الجندى»: «الجولات الميدانية التى أجريناها للمعاينة لاقت قبولًا واستحسانًا من الأهالى، الذين كشفوا عن احتياجاتهم الفعلية، تمهيدًا لتنفيذها فى الفترة المقبلة، ضمن المبادرة التى تعد تكليفًا من رئيس الجمهورية، بهدف تنمية وتطوير القرى المصرية، عبر المساعدة فى كل المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، من أجل تحسين جودة حياة أهل القرى، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية».