منسق «حياة كريمة» بمطروح: تأهيل المنازل ورصف الطرق الداخلية.. وبناء وحدات محلية

قال المهندس حسين السنينى، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة مطروح، إن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تنفيذ ٤٣ مشروعًا انتهى ٤١ مشروعًا منها تمامًا، فيما زادت نسبة التنفيذ بالمشروعين المتبقيين على ٧٠٪، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة من انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأوضح «السنينى» أن ٥ قرى بالمحافظة استفادت من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، هى: «زاوية العوامة وسيدى شبيب بمركز الضبعة، وأبومزهود بمركز برانى، وبهى الدين بمركز سيوه، وسيدنا هود فى مركز الحمام»، فيما تنتظر ٦ قرى أخرى تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة.وعن المشروعات المنفذة بقرية «زاوية العوامة» بمركز الضبعة قال: «شهدت القرية تأهيل وتجديد ٢٩ منزلًا، مع رصف الطرق الداخلية بطول ١٦٠٠ متر، حيث تم رصف ٣٠٠ متر من تجمع أولاد سبيخة حتى طريق تجمع معهد السلف الصالح، و٣٠٠ متر أخرى، من تجمع أولاد فرحات حتى الطريق الدولى، مع رصف طريق بطول ٦٥٠ مترًا يربط بين تجمع أولاد سعد عبدالزين وطريق تجمع معهد السلف الصالح، بالإضافة إلى رصف طريق ٣٥٠ مترًا يربط تجمع أولاد خيرالله غيث بالطريق الجديد.وأضاف: «كما شهدت زاوية العوامة إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسى، وتجهيزها بالأثاث اللازم، وتطوير مركز الشباب وإنشاء خزان مياه للوحدة الصحية بالقرية، وشبكة صرف صحى و٩ خزانات لجمع مياه الأمطار، مع تطوير الوحدة المحلية برفع كفاءة الدور الأول وإنشاء دور ثانٍ للمبنى، وتدعيم القرية بـ٢ محول كهربائى، وتوفير أعمده إنارة جديدة».وعن الأعمال المنفذة بقرية سيدى شبيب بمركز الضبعة قال: «تم الانتهاء من تأهيل وتجديد ٣٠ منزلًا بالقرية، ورصف وتطوير عدد من الشوارع وطرق الربط بين القرية والتجمعات التابعة، بطول ٧٧٠٠ متر، تضمنت رصف مدخل القرية بطول ١٥٠٠ متر، وطرق الكميلات بطول ٤٠٠ متر، والدمينات بطول ٣٠٠ متر، والقطيفية بطول ٣٠٠ متر، وطريق أولاد صميدة بطول ٣٠٠ متر، مع ربط تجمعات العراوة والجرارة بطول ٥٥٠ مترًا، وربط القرية بتجمع أبوحليقة بطول ٤٣٠٠ متر.وأضاف: شهدت القرية أيضًا إنشاء ٩ خزانات تجميع لمياه الأمطار، وتطوير مركز الشباب وتنجيل الملعب وتشييد سور جديد حوله، وكذلك إنشاء خزان للوحدة الصحية سعة ٢٤م٣، وتطوير الوحدة المحلية، ودعم القرية بـ٢ محول كهربى، وأعمدة إنارة جديدة.وأشار إلى أن المشروعات تضمنت أيضًا إنشاء ١١ فصلًا ومعملًا للمدرسة الإعدادية، مع تطوير المدرسة وسكن المعلمين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مبنى مركز شباب حسنبك، وتشييد سور حول ملعب الكرة الخماسى، وإنشاء ٤ خزانات وشبكة صرف صحى، مع رفع كفاءة الوحدة الصحية ومدرسة حسنبك الابتدائية.وعن المشروعات المنفذة بقرية أبومزهود بمركز برانى، قال منسق «حياة كريمة» بمطروح: «شهدت القرية رفع كفاءة ١٨ منزلًا، وإنشاء ٦ خزانات لتجميع مياه الأمطار، سعه الخزان ١٠٠ متر، و٣ آبار لجمع المياه، مع رصف الطرق داخل القرية بطول ١٢٥٠ مترًا، ورفع كفاءة وتوسعة ١٠ كيلومترات بطريق أبومزهود- المثانى».وأضاف: «شهدت القرية أيضًا تركيب خلايا شمسية لتوليد الطاقة، وتوصيل الكهرباء لعدد من التجمعات التابعة، مع رفع كفاءة مدرسه أمسعيدة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية وصيانة محطة تحلية المياه.وعن المشروعات المنفذة بقرية بهى الدين بمركز سيوه، قال: «تضمنت المشروعات إعادة تأهيل وبناء ٣٨ وحدة سكنية، وإحلال وتجديد ٨٢ عمود إنارة، ورصف طرق بطول ٢.١ كيلومتر، مع رفع كفاءة مركز الشباب والوحدة الصحية، واستكمال بناء الوحدة المحلية، وتطوير مدرسة بهى الدين، بالإضافة إلى توصيل المياه إلى القرية.وعن المشروعات المنفذة بقرية سيدنا هود بمركز الحمام، قال: «شهدت القرية رفع كفاءة ١٨ منزلًا، وإنشاء وحدة صحية جديدة، بلغت نسبة تنفيذها ٩٠٪، مع رفع كفاءة مركز الشباب، ورصف الطرق الداخلية بطول ١٢٠٠ متر، ويجرى حاليًا إنشاء خزان صرف صحى، وملعب كرة قدم خماسى، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتوسعة مدرسة أبوعبيدة بالقرية».وعن المشروعات المدرجة فى المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» بمطروح، قال «السنينى»: «تم إدراج ٦ قرى جديدة بالمرحلة الثانية، وهى قرى السلام وفوكه وحلازين وكشوك عميرة وشماس والمراقى، وتشهد هذه القرى تنفيذ ٥٢ مشروعًا، تجاوزت نسبة التنفيذ فى ٨ منها نسبة ٩٠٪، فيما يبدأ تنفيذ باقى المشروعات خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد المواقع وتخصيص الأراضى اللازمة للتنفيذ.وأضاف: «سيشهد قطاع الصحة بالمرحلة الثانية من المبادرة إحلال وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة ٤ وحدات صحية، مع إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية كشوك عميرة، وأخرى بقرية فوكه».