محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي، فني بإدارة النقل الميكانيكي في حي الضواحي والذي توفى أثناء قيامه بمهام عمله داخل الجراچ.وأكد المحافظ، خلال زيارته لأسرة الفني الراحل، على أنه كان مثالًا للتفاني والإخلاص في العمل، وكان يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص.رافقة خلال الزيارة فوزي الوالي رئيس حي الزهوروقرر محافظ بورسعيد صرف إعانة عاجلة لأسرة شهيد العمل، ومساعدة شهرية تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة.