شروط الحصول على عضوية «مركز الهجرة للحوار» للدارسين بالخارج

ناشدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شباب الدارسين بالخارج بالانضمام والتسجيل بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE.ويرصد "الدستور" الشروط المحددة للحصول على العضوية الخاصة بالانضمام إلى المنصة الرقمية للمركز.وجاءت شروط العضوية كالتالي:1. أن يكونتكون من شباب شابات الدارسين بالخارج.2. مصري الجنسية.3. أن يكون تواجده خارج مصر فقط لغرض الدراسة.4. أن يكون من المهاجرين أو المقيمين بتلك الدول بشكل كامل.5. أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل المركز.6. يكون قد مر على وجوده بالخارج سنة على الأقل.ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.