رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

فولكسفاجن تعتزم منافسة جوجل ببرمجياتها للسيارات ذاتية القيادة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:38 م
فولكسفاجن
فولكسفاجن
وكالات
طباعة
قال رئيس وحدة سيارات أودي الفارهة التابعة لفولكسفاجن الثلاثاء إن شركة صناعة السيارات الألمانية تعتزم أن تطور بنفسها أغلب البرمجيات التي تحتاجها لسياراتها الذاتية القيادة.

وقال ماركوس دويسمان، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة فولكسفاجن مسؤول عن الأبحاث والتطوير، إن شركة صناعة السيارات لا تمانع في أن يكون هناك تعاون مباشر في بعض المجالات، مضيفا "لكننا سنطور أغلب البرمجيات بأنفسنا في المستقبل".

وبسؤاله عما إذا كانت فولكسفاجن تعتبر جوجل التابعة لألفابت معيارا لتطوير البرمجيات، قال دويسمان إنها تريد على الأقل أن تكون على نفس المستوى، مضيفا "نحن نقبل التحدي".

تعمل دايملر وفولكسفاجن على نظامي التشغيل الخاصين بهما للسيارات ذاتية القيادة لضمان فرصهما في المنافسة مع شركات كبرى للتكنولوجيا مثل أبل وأمازون في مجال بيانات السيارات الكهربائية.

وبالرغم من دعوات للتحالف مع منافسين، تخطط فولكسفاجن حتى الآن للعمل في ذلك بمفردها، مشيرة إلى مكانتها كثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقال دويسمان "لنا حجم يجعلنا نرغب في التعاون مع أنفسنا في البداية"، مضيفا أن فولكسفاجن واثقة من أنها يمكنها وضع معايير جديدة في تطوير البرمجيات.

وأضاف المسؤول التنفيذي بأودي أنه إذا أرادت شركات أخرى الانضمام في هذه المعايير فسيتسنى لها تفعل ذلك.

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ديزني تعد مسلسلًا مستوحى من أجواء بلاك بانثر

وفاة «الكابتن توم» أحد رموز الكفاح البريطانى ضد كورونا

فريق «مسبار الأمل» الإماراتي: فرصة واحدة للدخول بنجاح لمدار المريخ

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير