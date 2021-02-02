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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفنان الكويتي يوسف المهنا يفوز بجائزة الدولة التقديرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:27 م
الفنان الكويتي يوسف
الفنان الكويتي يوسف المهنا
وكالات
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أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020 والذين كان من أبرزهم الملحن والمطرب يوسف المهنا.

وقال المجلس في بيان إن جائزة الدولة التقديرية ذهبت لكل من يوسف المهنا في مجال الفنون الموسيقية وعبد الرضا باقر في مجال الفنون التشكيلية وعبد المالك التميمي في مجال العلوم الاجتماعية.

ولد المهنا في 1940 وبدأ مشواره الفني في الستينات قبل أن يسافر إلى مصر للحصول على دبلوم معهد الموسيقى العربية عام 1970.

لحن أكثر من 500 أغنية وردد ألحانه كبار نجوم الخليج أمثال السعودي طلال مداح والعراقي سعدون جابر والكويتي عبد الله الرويشد كما لحن للبنانية نجاح سلام والمغربية نعيمة سميح.

وفي جوائز الدولة التشجيعية بمجال الفنون فاز كل من وليد سراب بجائزة الفنون التشكيلية عن لوحة (الأب) ومشاري المجيبل بجائزة التمثيل التلفزيوني عن دوره في مسلسل (جنة هلي).

وفاز المخرج سامي بلال بجائزة الإخراج المسرحي عن عرض (من قال هذا؟) كما فاز عبد الله عيسى بجائزة التأليف الموسيقي.

وفي مجال الآداب فاز الشاعر عبد الله الفيلكاوي عن ديوان (أذان من القلب) فيما ذهبت جائزة الرواية مناصفة لكل من عبد الله البصيص عن رواية (طعم الذئب) وعبد الوهاب الحمادي عن رواية (ولا غالب).

وحصل على جائزة الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية علي العنزي عن عمله (آثار على رمل ساخنالمنسيون في الرواية الخليجية المعاصرة).

تبلغ قيمة جائزة الدولة التقديرية 20 ألف دينار مع درع فيما تبلغ قيمة جائزة الدولة التشجيعية 10 آلاف دينار مع مجسم تذكاري وشهادة تقدير.

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