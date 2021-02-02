هل يصل «نيباه» إلى خطورة «كوفيد 19»؟

خلال الأيام الماضية، تداولت مواقع "السوشيال ميديا" الحديث عن ظهور فيروس جديد يهدد العالم حال انتشاره، وأن حالات وفياته مرتفعة ولا وجود لأي علاج له حتى الآن، الأمر الذي قذف الرعب والهلع في نفوس القراء، ومع ربطهم للأحداث وجدوا أنه نفس التوقيت الذي بدأ الحديث فيه عن "كورونا" ولم يتم الإعلان وقتها عن أي خطورة.وفي مصر، أكد الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أن مصر لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس "نيباه"، لكنه عاد للقول بأن خفاش الفاكهة المعروف بـ"الثعلب"، والحامل لفيروس "نيباه"، ينتشر في عدد من محافظات مصر، إلا أنه لم يُثبت ما إذا كان حاملًا للفيروس من عدمه في مصر، مؤكدًا أهمية أخذ مسحة للتأكد من ذلك.في "الدستور" حاولنا التوصل لأصل هذا الفيروس، وهل هو حديث المنشأ والحديث عنه جديد أم أنه وجد في وقت سابق.فيروس نيباه يعود لعقود، وأكبر المرات التي حول دولها لنقاط وبائية كانت في دول من آسيا عام 1998 منها سنغافورة وبنغلادش والهند والصين، وقتها وصلت عدد الإصابات إلى 276 شخصا، وكانت نسبة الوفيات 75%، لكن وقتها كان السبب الرئيسي هو الخنازير، مما دعا بعض هذه الدول إلى حملات ذبح جماعي للخنازير، ولم تكن الخنازير وحدها بل أيضًا الخفافيش، وتم اكتشاف أن الإصابة وقتها تأتي جراء تناول الخضار والفواكه الملوثة بلعاب أو بول هذه الحيوانات، أو بين البشر عن طريق التعامل القريب المباشر والمطول مع المريض.وتسبب الفيروس أيضا في إصابات جماعية أقل في مناطق معزولة من آسيا تكررت عدة مرات خلال الـ20 سنة الأخيرة، ويتسبب في التهاب الدماغ، فبعد أيام من الإصابة تبدأ آلام الرأس مع أعراض أخرى ويدخل المصاب في غيبوبة تنتهي أحيانا بالوفاة.الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقًا، أكد أن "نيباه" لا داعي للقلق منه، مؤكدًا أنه أقل خطورة من فيروس "كورونا" الحالي، مستدلًا أنه تفشى أكثر من مرة خلال آخر 30 سنة، وفي كل مرة سهل السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن آخر تفشي له كان في دولة الهند عام 2018، ووقتها تسبب في إصابة 19 شخصا ووفاة 17 منهم، إلا أنه في يوليو من العام نفسه تم الإعلان عن السيطرة عليه.وأشار "علام" إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أصدرت قائمة ببعض الفيروسات، لا لأنها خطيرة فقط بل أنها تلفت نظر مراكز الأبحاث لتطوير أدوية خاصة بها، و"نيباه" كان من ضمن تلك القائمة لكنه ليس الأخطر، وقد وُجد منذ العام 1998 ولم يتم اكتشاف علاج له، لافتًا إلى أن هذا الفيروس تم الحديث عنه 3 مرات؛ في إبريل وأغسطس الماضي وفي الوقت الحالي عاد الحديث مرة أخرى، وفي كل مرة يكون الحديث مختلفًا وغير دقيق.وأكد أن أعراض "نيباه" واضحة وقوية لكن طريقة انتقاله وعدوى الآخرين ليست بسهولة مثلما الحال مع فيروس "كورونا" الحالي الذي ليس من السهل السيطرة عليه وأيضًا أكثر خطورة في معدلات انتشاره التي تسارعت وتيرتها.