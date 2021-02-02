أحمد رمزى: ننقل صوت الشارع.. ونوازن بين دعم ومحاسبة الحكومة

■ نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- وفى وقت قصير- فى التعبير عن صوت الشارع والقضايا التى تشغل بال المواطنين داخل مجلس النواب.. ما تفسيرك؟

■ كيف ترى تعامل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع برنامج الحكومة؟

■ على ذكر التواصل والتلاحم مع المواطنين، كيف ترى فكرة إطلاق مبادرة «الشعب يسأل الحكومة»، وما مدى تأثيرها؟ وكيف استقبلها رجل الشارع العادى؟

■ ما أهم التشريعات التى ستركز عليها من خلال عضويتك فى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس؟

وصف أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نواب التنسيقية داخل مجلس النواب بأنهم الأكثر تفاعلًا وتعبيرًا عن صوت الشارع، كما أنهم يعرفون كيفية الموازنة بين دعم ومحاسبة الحكومة.وشدد «رمزى»، فى حواره مع «الدستور»، على أن نشاط أعضاء التنسيقية داخل المجلس جذب الشباب مرة أخرى لدائرة العمل، لأنه دليل قوى على التمكين الحقيقى للشباب لتولى المناصب السياسية والتنفيذية داخل الدولة.وأشار إلى أن تركيزه داخل المجلس منصب على استصدار قانون المحليات، لتنظيم عمل الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، بما ينعكس بصورة إيجابية على رفع كفاءة العمل داخل مختلف مؤسسات الدولة، عبر منح صلاحيات أوسع للمحافظين مع وجود رقابة شعبية على أدائهم.- بالفعل أرى أن نواب التنسيقية تحت قبة المجلس هم الأفضل إلى الآن، وهذا ليس تحيزًا، ولكن من خلال ما لمسته داخل المجلس بعدما شرفت بعضوية مجلس النواب ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فهم بالفعل الأفضل على مستوى الأداء والأكثر التزامًا وحضورًا، وذلك من خلال حرصهم على المشاركة والتفاعل داخل الجلسات. هم الأكثر تعبيرًا عن صوت الشارع وهذه مسئولية كبيرة وجديدة نحملها على أكتافنا.- نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين هم أكثر تعبيرًا عن صوت الناس، وهو ما ظهر خلال جلسات عرض برنامج الحكومة والتعليق عليه، لكن هناك توازنًا بين الإشادة ببرنامج الحكومة، وتوجيه الأسئلة للوزراء كل فى وزارته ونطاق عمله الخدمى مع المواطنين.ونقل نواب «التنسيقية» تساؤلات رجل الشارع التى وصلت لهم سواء عن طريق الإعلان عن مبادرة أو مواقع التواصل الاجتماعى أو اللقاءات اليومية مع المواطنين، خاصة أننا موجودون ومتلاحمون ونعرف قضايا الشارع ومشكلاته ونطرحها على الوزراء.وعارضنا أداء الحكومة بشكل كبير وشرس، فنحن صوت الناس، وهذا ليس معناه البحث عن الشعبية وحب الظهور، لا بل نريد أن يصل صوت الناس الحقيقى الذى يعبر عن أوجاعهم ومشاكلهم، وكان ذلك واضحًا خلال مناقشاتنا مع وزير المالية ووزير التضامن وغيرهما وكل ما يتعلق بوزراء المجموعة الاقتصادية أو المجموعة المتعقلة بالملف الاجتماعى.- المبادرات التى أطلقها نواب «التنسيقية» على مواقع التواصل الاجتماعى، الهدف منها الوصول إلى أكبر كم من النقاط الأساسية التى تشغل بال المواطنين، خاصة عبر «السوشيال ميديا»، التى أصبحت جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية، فى ظل تواجد ما يقرب من ٤٥ مليون حساب مصرى فاعل على منصات التواصل الاجتماعى، لذا من الطبيعى أن يكون نشاطنا على مواقع التواصل الاجتماعى جزءًا من خطتنا لرصد آراء الناس وتحديد مشكلاتهم المهمة.ما لمسته مع زملائى أيضًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المواطنين بالعمل السياسى وتفاعلًا كبيرًا معه، على عكس مزاعم الإعلام المعادى وقوى الشر بأن هناك عزلة بين الشارع والنواب، وأنه لا أحد يهتم بالعمل السياسى وما يحدث فى غرفتى البرلمان.كما أتلقى العديد من الاتصالات وردود الأفعال على نشاطنا وما يحدث فى اللجان وبيانات وإيضاحات الوزراء وردودهم، وهذا ما يؤكد وجود تمكين حقيقى للشباب، سواء فى العمل السياسى أو التنفيذى، وهذا أدى لجذب الكثير منهم إلى دائرة العمل السياسى مرة أخرى، وحتى على السوشيال ميديا أصبحت هناك مصداقية شديدة فى طرح القضايا التى تهم الناس.اليوم عندما نطرح مبادرة أو نعلن أن الوزير الفلانى سيحضر جلسة مجلس النواب نجد سيلًا عظيمًا من الأسئلة على مختلف وسائل التواصل، وهو ما ينفى ما يردده الإعلام المعادى بشأن نظرية العزلة وهو غير صحيح بالمرة ووراءه شىء مغرض.- سيكون هدفى الأول والأخير هو صدور القانون الأساسى للإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات، وأن يكون هناك قانون يعطى صلاحيات أكثر للمحافظين ورؤساء الأحياء، فأنا من المقتنعين بأن العمل المحلى وجودته وكفاءته ورقابته فى المحليات تساعد فى ارتفاع معدل النمو، لأن الرقابة على المحليات ستنعكس على الكفاءة داخل جميع مؤسسات الدولة.أنا من المؤمنين بأن المحليات فى مصر والمجالس المحلية المنتخبة هى عصب هذا المجتمع، ومن الممكن أن تُحدث تغييرًا ونقلة نوعية فى المجتمع تساعد فى فكرة التنمية الاقتصادية على عكس ما يردده البعض.وإذا سرت الأمور بشكل جيد وصحيح وصدر قانون يطور من فكرة العمل المحلى وليس من الانتخابات المحلية فقط، فإننى أتوقع نقلة كبيرة للتنمية الاقتصادية، وأتمنى أن يكون القانون قادرًا على مواكبة القوانين المنظمة للعمل المحلى فى دول العالم المتقدم.