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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ديزني تعد مسلسلًا مستوحى من أجواء بلاك بانثر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:26 م
ديزني
ديزني
وكالات
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أعلنت "ديزني" التحضير لمسلسل مستوحى من أجواء فيلم "بلاك بانثر" تدور أحداثه في مملكة "واكاندا" الوهمية الإفريقية، في إطار عقد خماسي وقّعته مع مخرج الفيلم راين كوغلر.

وكان فيلم "بلاك بانثر"، الذي أدى بطولته الممثل الراحل تشادويك بوزمان، قد حصد في 2018 إعجاب النقاد والجمهور، حاصدا إيرادات تخطت مليار دولار، وأصبح أول فيلم طويل عن بطل خارق ينافس لنيل جائزة أوسكار "أفضل فيلم".

وقد كتب الفيلم وأخرجه راين كوغلر، الذي يعدّ لجزء ثان العام المقبل.

ويشكّل هذا العمل محطة أساسية على صعيد حضور السود في هوليوود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ديزني"، بوب إيغر، إن "راين كوغلر" راوٍ فريد جعلته رؤيته وجمهوره أحد أهم السينمائيين في جيله".

وأضاف: "مع بلاك بانثر، أنتج راين قصة ثورية وشخصيات أسطورية نحن سعداء لأننا سنتمكن من تعزيز علاقاتنا ونتطلع لنروي قصصا رائعة أخرى مع راين وفريقه".

وستطوّر شركة "بروكسيميتي"، المملوكة لراين كوغلر، "مجموعة واسعة" من المشاريع لصالح منصة "ديزني بلاس" للفيديو عند الطلب.. وقال المخرج: "نحن منخرطون في بعض المشاريع التي نتشوق لتشاركها معكم".

ولم يعلن اسم المسلسل الجديد الذي تدور حوادثه في واكاندا، وهو من الإنتاجات الكثيرة المعلنة من "ديزني" للإفادة من نجاح عالم "مارفل" على الشاشة.

وقد أكّدت شركة "ديزني"، نهاية العام الفائت، أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلًا عن نجم "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان، الذي توفي خلال الصيف الفائت، وبالتالي لن يتولى أحد دوره في تتمة هذا الفيلم التي تُعرض سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.

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