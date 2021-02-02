توليد الكهرباء من الرياح بأمريكا يسجل مستوى قياسي جديد في ديسمبر

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن توليد الكهرباء من تربينات الرياح في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في ديسمبر كانون الأول 2020.وأضافت الإدارة أن توليد الكهرباء من الرياح وصل إلى 1.76 مليون ميجاواتساعة في الثالث والعشرين من ديسمبر، أو حوالي 17 بالمئة من إجمالي توليد الكهرباء في ذلك اليوم، متجاوزا المستوى القياسي السابق البالغ 1.42 مليون ميجاواتساعة المسجل في أبريل 2019.وقالت إدارة معلومات الطاقة "الكهرباء المولدة من الرياح زادت في الولايات المتحدة مع تركيب المزيد من تربينات الرياح في الأعوامالقليلة الماضية، أدت رياح قوية في نوفمبر وديسمبر، في وسط الولايات المتحدة على وجه الخصوص، إلى إنتاج أكبر من تربينات الرياح."