القوات التركية ومليشياتها تقصف عين عيسى بالمدفعية الثقيلة

قصفت القوات التركية بقذائف الدبابات والمدفعية من مواقعها في منطقة نبع السلام، اليوم الثلاثاء، قرى جهبل والمشيرفة ومنطقة صوامع بلدة عين عيسى ومحطة وقود شرقي البلدة في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصل منذ أمس القصف بالأسلحة الثقيلة على قرية معلق واستراحة صقر وطريق M4 الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.على صعيد آخر، رصد المرصد، وصول 8 حافلات لقوات النظام وعلى متنها عشرات الجنود وصلوا إلى اللواء 93 في عين عيسى.