تفاصيل تراجع «أبو شقة» عن تقديم استقالته من رئاسة «الوفد»

استجاب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ لدعوات عدد من نواب وقيادات بيت الأمة لإثنائه عن قرار استقالته من رئاسة الحزب، عقب مناقشات طويلة أجريت فيما بينهم بالأيام القليلة الماضية.وقرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، إلغاء دعوة الهيئة للاجتماع يوم الخميس المقبل، التزامًا بنصوص لائحة الحزب وموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا، ذلك بعد تقديم 31 عضوًا بالهيئة العليا للحزب بطلب بعدم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب؛ تطبيقًا لنصوص لائحة الحزب الداخلية بأن مدة المكتب التنفيذي أربع سنوات.وشهد بيت الأمة، حالة من الشد والجذب في الأيام القليلة الماضية بسبب، رغبة المستشار بهاء الدين أبو شقة تقديم استقالته من رئاسة الحزب حسب مصادر داخل حزب الوفد، اعتراضًا علي انتخابات الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب والأزمات الأخيرة، إلا أن زيارة عدد من نواب الحزب لوكيل مجلس الشيوخ انتهت إلي إثنائه عن قرار الاستقالة.وتقدم فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، بخطاب رسمي المستشار بهاء الدين أبو شقة برغبة 31 عضوًا بالهيئة العليا بإلغاء اجتماع الهيئة المقرر له يوم 4 فبراير الجاري ووافق أبوشقة على إلغاء دعوة الهيئة العليا للاجتماع.وعلق المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ علي البيان الصادر من الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، قائلا أنه يشكر الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشعب والشيوخ علي البيان الصادر وما تضمنه من معان سامية وثقة أعتز بها وزيارتهم المفاجئة بالمكتب الخاص به بمجلس الشيوخ.وأضاف أبو شقة، أنه يعاهد جموع الوفديين الحريصين على العمل لصالح الحزب مجردًا عن مزايدات حزبية استشرت في الفترة الأخيرة وإعلاء لقيم وثوابت هذا الحزب العريق واستمرارًا لدوره في الاصطفاف الوطني كظهير للمشروع المصري الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، لافتًا إلي ضرورة العمل بشكل مجرد عن أي هدف سوي مصلحة الوطن والمواطن وحزب الوفد العريق فيما تفرضه لائحة الحزب علي الجميع.واستقبل "أبوشقة" وفدًا من نواب حزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ قد فاجأ أبو شقة بزيارة لمكتبه في مجلس الشيوخ، رافضين ما جاء بأحد البرامج باعتزام أبو شقة تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن.وطالب النواب أبو شقة خلال زيارتهم بأن يترأس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ باعتباره أكثر شخصية تعبر عن سياسة الحزب وآراء الوفديين بما له من باع طويل في السياسة ومشهود له بالكفاءة وسياسي بارع، وهو الوحيد القادر على العبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان.