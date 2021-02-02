مصطفى محمد يسجل في الظهور الأول.. وجالطة سراي يكتسح حامل اللقب بثلاثية

شارك مصطفى محمد محترفنا المصري في صفوف جالطة سراي التركي، لأول مرة مع فريقه منذ انتقاله في الميركاتو الشتوي الحالي.

جالطة سراي تغلب بثلاثية نظيفة على حامل اللقب باشاك شهير، ورفع رصيده إلى 45 نقطة في وصافة الدوري بفارق3 نقاط عن صاحب الصدارة فناربخشة، بينما وقع باشاك في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

مصطفى جلس على دكة بدلاء جالطة سراي منذ بداية اللقاء، وشارك كبديل في بداية الشوط الثاني بدلًا من النجم المخضرم أردا توران.



