مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في بورما

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في بورما، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز منذ قليل.وأكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن "المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد" بإزاء التطورات الاخيرة في بورما.وبدأت المحادثات المغلقة والتي تجرى عبر تقنية الفيديو ومن المتوقع أن تستغرق ساعتين.ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا واطلعت عليه وكالة فرانس برس الجيش البورمي إلى "الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون".وإبان أزمة الروهينغا في العام 2017 أحبطت الصين كل المساعي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول بورما أو حتى إصدار أي بيان مشترك.واعتبرت بكين أن حملة القمع ضد أبناء هذه الأقلية المسلمة هي شأن بورمي داخلي.والإثنين نفذ الجيش البورمي انقلابا من دون إراقة دماء، واعتقل الزعيمة اونغ سان سو تشي (75 عاما) ومسؤولين خرين في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ما اثار أدانات دولية.وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة الى اجتماع في شأن بورما، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة، وبسبب الانقلاب العسكري الذي حصل أمس، بات هذا الاجتماع طارئا ومغلقا.