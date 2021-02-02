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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

835 إصابة بكورونا في المغرب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:08 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 835 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ بداية انتشاره في البلاد في 2 مارس الماضي إلى 472273 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 8309، كما تم تسجيل 795 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 450847.

وأشار البيان إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا في البلاد بلغوا 257291 شخصا.

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