«افعل كل شيء بالحب».. وزيرة التعاون الدولي تشارك صورتها في المطبخ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، صورة شخصية داخل المطبخ، على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، حيث كشفت عن جانب آخر من حياتها الشخصية بعيدة عن حياتها العملية والوزارة والمؤتمرات.وقالت الوزيرة خلال منشور لها: "طوال حياتي كنت أشاهد والدتي تقوم بأعداد الطعام داخل المطبخ، ومع مرور الوقت أدركت أنها كنت تقوم بإعداد الطهي ويرافقها حبها لعائلتها".وأضافت: "علمتني والدتي أن الطهي لا يتعلق فقط بالمكونات أو الوصفات، بل يتعلق بالحب، الجميع يقوم بالطهي، وكل شخص لديه القدرة والإمكانية أن يكون طباخًا ماهرًا، أفعل دائمًا أي شيء بالحب".