مقتل عميلين لـ«إف بي آي» في ولاية فلوريدا الأمريكية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي آي) مقتل شخصين اثنين من عملائه وإصابة ثلاثة آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق نار أثناء تنفيذ أمر تفتيش في مدينة صن رايز بولاية فلوريدا الأمريكية.وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، إن اثنين من العملاء المصابين نقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، ومن غير المعلوم الحالة الصحية للشخص الثالث المصاب.وأوضح "اف بي آي" أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، حين كان الضباط يحاولون تنفيذ مذكرة تفتيش تتعلق بمجرمين، بدون التطرق للمزيد.