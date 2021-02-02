قبل صدور «تفاصيل السنوات الأخيرة».. كُتب سلطت الضوء على حياة السندريلا

• سعاد: أسرار الجريمة الخفية

• سعاد حسني بخط يدها

منذ عدة أيام؛ أعلنت مؤسسة بتانة الثقافية لصاحبها الدكتور عاطف عبيد، عن قرب صدور كتاب "سعاد حسني القاهرة لندن.. تفاصيل السنوات الأخيرة" للكاتب الصحفي محمود مطر، نائب رئيس مجلة الإذاعة والتليفزيون.يتناول الكتاب تفاصيل عديدة حدثت في حياة سعاد حسني خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تفاصيل حالتها الصحية في آخر أيامها، وعلاقاتها بعدد من الأصدقاء المقربين لها كالفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة نادية لطفي، وغيرهم، فقد كان المؤلف صديقا مقربا لها ويعلم بمعظم تفاصيل حياتها سواء في لندن أو عندما كانت تعيش في مصر.لم يكن هذا الكتاب الأول الذي يسلط الضوء على جانب من حياة السندريلا، فقد سبق ونشر من قبل كتاب "سعاد: أسرار الجريمة الخفية"، وكذلك "سعاد حسني بخط يدها"، والكتابان يتناولان كما هائلا من المعلومات عن الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي لا يزال وفاتها بمثابة لغز يشغل الرأي العام بأكمله.صدر كتاب "سعاد: أسرار الجريمة الخفية" عن مؤسسة روائع للثقافة والفنون والنشر عام 2016، وتأليف أختها چنچاه حسني، التي بدأت في الإعداد له منذ وفاتها، ليعلم الجميع أسرار الجريمة الخفية التي أودت بحياة السندريلا.وهو كتاب تاريخي توثيقي عن حياة وزواج ومخطط قتل السندريلا سعاد حسني بالأسماء والحقائق والوثائق والشواهد، ويمكن اعتباره كمرجع مهم، إذ يحكي أسرار جريمة قتل السندريلا في لندن.صدر كتاب "سعاد حسني بخط يدها" عن دار بتانة عام 2018، ويعد من أبرز الكتب التي تضم وثائق بيد الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويعد توثيقا لرحلتها الإنسانية.مؤلفة العمل هي الصحفية ولاء جمال، التي أشارت إلى أن الكتاب يحتوي على عدة شهادات لكل من اقتربوا من السندريلا، فضلا عن احتوائه على صور نادرة من محتوياتها الخاصة.سعاد حسني في هذا الكتاب ليست النَّجْمَةَ التي سَحَرَتْ الأجيال، إنها سعاد حسني الإنسانة، في تفاصيلها اليومية، وعلاقتها بأسرتها، والمحيطين بها، وكل تفاصيلها الإنسانية، من خلال حكاياتها، ومذكَّراتها الشخصيَّة: ماذا كانت تحبُّ، وماذا تكره. إنك ستُفاجَأُ بسعاد حسني أخرى تماما في كل جزء من هذا الكتاب، مثل: بِرَّها الشديد بوالدتها، وعلاقتها بأخواتها، وقُرْبِها من الله، والخطابات التي كانت ترسلها إليه، وعلاقتها بأزواجها، ومُحِبَّيها، وجمهورها، وعُشَّاقِها، وتفاصيل رحلتها إلى لندن قبل مَقْتَلِها، والتي كتبتها بِخَطَّ يدها، والتي تؤكَّد عدم انتحارها، وعشرات التفاصيل الإنسانية الأخرى التي ستُطالِعُها في هذا الكتاب، وهذا ما أوضحه الغلاف الخلفي للكتاب.تقول المؤلفة: "روايةٌ جديدةٌ تَفاجَأْتُ بها وأنا أقترب من سعاد حسني أكثر وأكثر، أتيتُ بها من كلَّ شخصٍ اقترب منها، سواءً كان مشهورًا، أو غير ذلك من البسطاء العاديَّين الذين كانت لهم مواقف معها. كنتُ أفرح عندما أجد هذه الأدِلَّةَ على براءة سعاد حسنى الإنسانة؛ لأؤكَّد لكم بها حالةَ الصدق التي لا تخبوا أبدًا مع سعاد حسنى".