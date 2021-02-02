محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبحضور العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وفتحية السنوسي نائبة البرلمان، وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح ومشايخ سيوة، وذلك بمقر الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالقاهرة.وناقش محافظ مطروح وضع مقترحات ورؤية تطوير عدد من المواقع بالواحة والحفاظ على هويتها التراثية والحضارية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بواحة لسيوة ووضعها على خريطة السياحة العالمية بما تزخر به من مقومات سياحية وتنموية والحفاظ عليها.ومن المقرر عقد مؤتمر قريبا بمطروح مع زيارة سيوة ومراجعة جهاز التنسيق لكافة التصميمات والمقترحات التى سيتم وضعها بما يتفق مع مخططات الدولة لتنمية الواحة ويحافظ على تراثها واثارها التاريخية.