فلسطين تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية المحتلة

أكدت مصادر طبية فلسطينية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية المحتلة بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل.وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين بعد الضغوط التي مارستها عليها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.