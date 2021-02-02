2.5 مليون إجمالى إصابات كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة و7 آلاف و925 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، وفقا لما أفادت صحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني.وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 89 ألفا و344 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى الفترة نفسها 2 مليون و568 ألفا و882 حالة.